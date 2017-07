Auto rijdt de sloot in

Foto: Twitter Weginspecteur Michael

DE LIER - Op de A20 tussen Maassluis en De Lier is donderdagochtend een auto door onbekende oorzaak uit koers geraakt. Ter hoogte van dierenvakantieland Divoza vloog de Volkswagen Golf de sloot in. De rechterrijstrook richting Westland was daardoor enige tijd dicht.





De bestuurder wist zelf uit de auto te kruipen. Een ritje naar het ziekenhuis bleek niet nodig, meldt weginspecteur Michael op Twitter.Het ongeluk gebeurde rond 7.00 uur. Naast een ambulance werd ook een traumahelikopter ingevlogen. De inzet daarvan bleek niet nodig.De auto wordt vanaf de parallelweg geborgen. Het verkeer ondervindt hier geen hinder van.

