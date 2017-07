Verdwaalde tuinkabouter maakt ritje in politieauto

Foto: Politie Krimpenerwaard

REGIO - De politie in Krimpenerwaard is donderdag een zoektocht gestart naar de eigenaar van een tuinkabouter. Het beeldje werd door agenten gevonden in een bushokje bij de halte Krimpenerhout.





Het is niet bekend hoe de vondeling bij de bushalte terecht is gekomen. De tuinkabouter is met de politiewagen naar het bureau gebracht. Daar blijft hij tot morgen. Vanaf vrijdag kan de rechtmatige eigenaar hem ophalen op de afdeling gevonden voorwerpen van de gemeente Krimpenerwaard.



Naam van de vondeling



Omdat niet bekend is wat de naam van de tuinkabouter is, mogen Facebookreageerders een naam verzinnen.



LEES OOK: Tuinkabouterdievegge aangehouden

'De tuinkabouter weet zijn huisadres niet meer en vraagt daarom of zijn eigenaar hem vandaag kan komen ophalen bij het politiebureau van de Krimpenerwaard (Bergambacht)', schrijft de politie op Facebook.Het is niet bekend hoe de vondeling bij de bushalte terecht is gekomen. De tuinkabouter is met de politiewagen naar het bureau gebracht. Daar blijft hij tot morgen. Vanaf vrijdag kan de rechtmatige eigenaar hem ophalen op de afdeling gevonden voorwerpen van de gemeente Krimpenerwaard.Omdat niet bekend is wat de naam van de tuinkabouter is, mogen Facebookreageerders een naam verzinnen.

Door: Redactie Correctie melden