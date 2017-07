Tennisser De Bakker twijfelgeval voor The Hague Open

DEN HAAG - Het is nog onduidelijk of Thiemo de Bakker mee kan doen aan The Hague Open, het graveltoernooi op Scheveningen. De tennisser viel woensdag uit met een rugblessure in de Amstelveen Future.

'Het schoot in mijn rug en het kwam niet los in de wedstrijd. Daardoor had ik moeite met bewegen', aldus De Bakker in een persbericht van het toernooi. 'Als het nou mijn schouder was, zoals vorige week, dan had ik me anders gevoeld. Maar dit zag ik niet aankomen. Ik baal hier stevig van.'De Bakker stond in de eerste set met 6-5 achter tegen de Tsjech Petr Hajek. Door de rugblessure moest hij opgeven.Eerder werd bekend dat Robin Haase meedoet aan de jubileumeditie van het toernooi op de Metsbanen op Scheveningen. De Hagenaar kreeg voor de 25ste editie een wildcard. Haase won het toernooi vorig jaar.Het The Hague Open begint op maandag 17 juli. De finale wordt gespeeld op zondag 23 juli. De winnaar van het enkelspel ontvangt zo'n 9.000 euro.