Twee mannen plegen gewapende overval op autobedrijf

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL - Aan de Hoofdweg Zuid in Nieuwerkerk aan den IJssel is donderdagochtend een gewapende overval gepleegd. De overval vond plaats op Jan Cardan B.V., een bedrijf dat tweedehands vrachtwagens verkoopt.

Twee mannen kwamen op een scooter het terrein opgereden. 'Een van hen stapte het kantoor binnen en bedreigde een personeelslid met een wapen', vertelt een woordvoerder van de politie. Het is niet bekend of de overvallers iets buit hebben gemaakt. Het duo vluchtte in de richting van het centrum van Nieuwerkerk.De eigenaar was zelf niet aanwezig toen het gebeurde. Hij laat telefonisch weten dat hij niet weet hoe het met zijn personeel gaat. Via Burgernet wordt opgeroepen om uit te kijken naar twee personen op een zwarte scooter. Ze hebben een zwarte koffer bij zich, dragen zwarte helmen en zwarte kleding.