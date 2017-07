97ste editie van Kaagweek van start

WARMOND - In Warmond is donderdag de 97ste editie van de Kaagweek van start gegaan. Uit het hele land komen zeilers naar de Kagerplassen om tegen elkaar te racen en met elkaar te feesten.

Tot en met zondag strijden zeilers in diverse klassen tegen elkaar. Op vrijdag en zaterdag worden traditiegetrouw de teamwedstrijden tussen Holland en Friesland in klassieke houten zeilboten gevaren, de zogeheten 'regenboogklasse'. Commissaris van de koning Jaap Smit start deze wedstrijden.Naast de zeilwedstrijden is ook het sociale aspect van groot belang tijdens de oudste zeilweek van Nederland. Ook dit jaar is er volgens de organisatie weer een 'ijzersterk muzikaal avondprogramma'. Zondag wordt de Kaagweek afgesloten met een prijsuitreiking.