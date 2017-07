Mannen overmeesteren inbrekers in Delft

DELFT - Twee mannen hebben in de nacht van woensdag op donderdag twee inbrekers overmeesterd in een horecagelegenheid in de Kerkstraat in Delft.





De mannen zagen de inbrekers aan het werk in de horecagelegenheid. Ze stapten op ze af, raakten met ze in gevecht en wisten de inbrekers te overmeesteren. De twee verdachten, Delftenaren van 18 en 19 jaar, zijn door agenten overgebracht naar het bureau.