Nieuw in Den Haag: goedkoop auto stallen bij CS en met de tram naar het strand

Foto: ANP

DEN HAAG - Snel en zonder in de file te staan naar het strand? Het kan vanaf komend weekeinde in Den Haag. Dan kunnen badgasten hun auto parkeren in de parkeergarage bij het Centraal Station en New Babylon en vervolgens in tram 9 stappen om naar Scheveningen te gaan. Dat kost in totaal 5 euro per dag.





Aanvulling



De gemeente Den Haag, de HTM en Q-Park – de eigenaar van de garage – hebben daarvoor de handen ineen geslagen. Reden is dat het op zonnige dagen druk kan zijn op de wegen naar het strand. Met de speciale Park+Beach-aanbieding kunnen mensen vooraf een parkeerplaats reserveren in de Q-Park-garage CS New Babylon. Vervolgens reizen zij met tram 9 in een kwartier naar het strand in Scheveningen.Park+Beach is op vrijdagavond vanaf 18.00 uur te reserveren via de website parkandbeach.nl . Op zaterdag en zondag kan de hele dag worden geparkeerd in Q-Park CS New Babylon.De Haagse wethouder Tom de Bruijn (D66) noemt dit nieuwe systeem een mooie aanvulling op het bestaande aanbod van Park+Ride (P+R) . 'Mensen die met de auto naar Den Haag komen, kunnen zo op een snelle en goedkope manier naar het strand. Doordat je van tevoren moet reserveren, ben je verzekerd van een parkeerplek. Dat scheelt veel frustratie van in de file staan en op zoek moeten naar een parkeerplek in Scheveningen', aldus De Bruijn in een verklaring.

