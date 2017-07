Verdachte moord Leyweg: 'Twee moordenaars lopen buiten en ik zit al zeven maanden vast'

DEN HAAG - Wendell G. (54), de man die verdacht wordt van de moord op zijn vriendin, blijft vastzitten. Zijn advocaat eiste donderdag vrijlating. Hij vindt dat er in de zaak argumenten aangevoerd worden die 'geen hout snijden.' Het OM wil dat G. vast blijft zitten omdat er volgens hen een stevige verdenking is.

Bij de vorige zitting noemde het OM deze zaak al 'ingewikkeld'. Volgens de officier van justitie is het 'moeilijk vast te stellen' wie er nu verantwoordelijk is voor de dood van de 42-jarige Olena Lyubysheva. Zij werd op 24 januari zwaargewond gevonden in een huis aan de Leyweg in Den Haag en overleed een dag later aan haar verwondingen.Naast Wendell G. zijn ook twee vrouwen verdacht in deze zaak. Het gaat om een Haagse van 24 jaar en een vrouw van 32 jaar uit Zoetermeer. Zij zitten niet vast.Voor G. is dat lastig te verkroppen, blijkt donderdag in de rechtszaal: 'Twee moordenaars lopen buiten en ik zit al zeven maanden vast'. G. blijft erbij dat hij een ruzie tussen de vrouwen wilde sussen. 'Mijn cliënt wilde rust in de tent', volgens de advocaat. 'De dames zochten de confrontatie steeds'.Volgens de verdachte zit hij nog in de cel omdat hij een man is die een flink strafblad heeft. Ook zijn advocaat vindt het 'niet uit te leggen dat zijn client nog vastzit.'G., het slachtoffer en de twee vrouwen waren de hele nacht in het huis van Olena. In de vroege ochtend van 24 januari is het slachtoffer nog een keer buiten op straat gezien door getuigen. Vlak daarna is ze mogelijk zo hard geslagen , dat ze buiten bewustzijn is geraakt. G. zegt dat hij de hele dag op de bank heeft liggen slapen. Toen hij wakker werd, lag Olena bewusteloos in bed.Hij belt een ambulance en Olena wordt naar het ziekenhuis gebracht, waar ze een dag later overlijdt. De grote vraag is wie de klappen heeft uitgedeeld. Volgens de vrouwen heeft G. Olena in haar gezicht geschopt. Een van hen heeft gezien dat G. schopte, maar ze heeft niet gezien dat hij Olena heeft geraakt. De buren zouden ook zoiets hebben gehoord.De advocaat trekt de verklaringen van de twee vrouwen in twijfel. Hij wil ze dan ook nog graag een keer onder ede horen. Volgend de raadsman bestaat ook nog de mogelijkheid dat het slachtoffer omgekomen is omdat ze gesmoord is. Volgens hem hebben de vrouwen het al eens in een chat over smoren gehad.Dat de dood van Olena Lyubysheva een 'ingewikkelde zaak' is bleek donderdag nog maar eens. Het OM gaf aan dat het onderzoek op zich laat wachten, daarbij sluit de officier van justitie niet uit dat er nog aanvullend onderzoek gedaan moet worden. Wat ook niet helpt om de waarheid te achterhalen, is dat alle vier de betrokkenen flink gedronken hadden op de bewuste avond.