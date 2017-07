Initiatiefnemer vreugdevuur Zuiderpark gooit handdoek in de ring: 'Ik kan dit niet in mijn eentje'

DEN HAAG - Tienduizend mensen wilden graag met Oud en Nieuw een vreugdevuur in het Haagse Zuiderpark. Maar toen het erop aan kwam, stond initiatiefnemer Maurice Noort er alleen voor. Dat vertelt hij donderdag aan Omroep West.

Noort was één van de initiatiefnemers van het plan. Samen met een paar anderen trok hij de kar. In korte tijd meldden zich ruim 10.000 mensen op Facebook die zo'n vreugdevuur in het Zuiderpark wel zagen zitten.Maar hij vond de gemeente op zijn weg, die liet weten het park te kwetsbaar te vinden voor zo'n evenement. Ook waren er zorgen over de veiligheid van de bezoekers, mocht er met Oud en Nieuw een vreugdevuur worden ontstoken in het park. De gemeente Den Haag zag dus niets in het plan Ondanks lobbyen lukte het hem niet de handen ervoor op elkaar te krijgen. 'We zouden toen het vreugdevuur op Kijkduin gaan houden, met een heel evenement eraan vast. Een vreugdevuur met een feestavond en leuke dingen voor de kinderen', vertelt Noort. 'We waren met zijn vieren, maar alles kwam uiteindelijk op mij neer', verzucht hij.'Toen heb ik gezegd: dit kan ik niet alleen, ik stop er gewoon mee.' Hij baalt er flink van. 'Ik heb er dik anderhalf jaar in gestoken, maar tevergeefs.' Toch geeft Noort het niet op. 'Het blijft altijd mijn ideaal. Alleen mensen vinden die dat ook hebben, is niet zo makkelijk, zo blijkt. Helaas.'De initiatiefnemer gaat de komende maanden 'eerst even laten bezinken dat het niet gelukt is'. Maar, zo zegt hij, in de toekomst is hij van plan op zoek te gaan naar mensen die 'wél serieus zijn'.Plannen voor Oud en Nieuw heeft hij voorlopig zelf nog niet. 'Nee hoor, lekker genieten van vuurwerk, met een drankje. Dat is het wel.'