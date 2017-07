Organisatie betoging hoopt op 500 demonstranten bij Eritrea Holland Festival

RIJSWIJK - De organisatie van de demonstratie bij het Eritrea Holland Festival in Rijswijk hoopt zaterdag op 500 demonstranten. Dat zegt Jacob Kiros, de organisator van de betoging. De tegenstanders vrezen dat het evenement wordt gebruikt voor propaganda en dat er hoge politieke functionarissen uit het Afrikaanse land aanwezig zijn.

'Dat hele festival heeft niets met onze cultuur te maken', zegt de in Eritrea geboren Kiros tegen Omroep West. 'Een van de zangers die naar Nederland komt, is ook de rechter van de speciale rechtbank van dictator Isaias Afewerki. Deze man komt alleen naar Nederland om hier middels liedjes de ideologie van de partij over te brengen.'Het Eritrea Holland Festival wordt komend weekend gehouden in het Event Plaza in Rijswijk. Officieel is het een jaarlijks feest ter ere van de Eritrese cultuur, waar onder meer aandacht wordt besteed aan de onafhankelijkheidsstrijd die het land voerde met aartsvijand Ethiopië.De gemeente Rijswijk benadrukte al eerder dat de bijeenkomst een 'cultureel evenement' is. 'Dit evenement vindt sinds 2003 jaarlijks plaats, zonder noemenswaardige incidenten. Voor zover ons bekend zijn bij het festival geen hoogwaardigheidsbekleders van het Eritrese regime aanwezig.' En ook het ministerie van Buitenlandse Zaken gaf aan dat er geen aanwijzingen zijn dat er hoogwaardigheidsbekleders aanstaand weekend naar Nederland komen.'Dat is precies de manier van werken van het regime. Ze zeggen het een en doen dan het andere. Wij hebben in ieder geval gehoord dat de omstreden tweede man van het regime wel gewoon aanwezig is', vult Kiros aan. 'We gaan daarom ook demonstreren, zodat iedereen op de hoogte is van de gewelddadigheden van het regime.'