Mysterieus onderwaterleven: wat leeft er in de Hofvijver?

Dat vroeg Tom van der Born zich ook af via onze rubriek Rake Vragen . Omroep West zocht dat voor hem uit door een rondje mee te varen met de mannen van de groenvoorziening van de gemeente.Elke week struinen Johan van der Kroft en Ricardo Schröder met hun electrobootje de Hofvijver af op zoek naar afval. Een bijzondere plek om te werken: 'We werken door heel Den Haag, maar nergens kijken zo veel mensen op onze vingers als hier. De plantenbakken aan de rand van het torentje zitten bijvoorbeeld vol met sensoren, en als we niet uitkijken staat de Marechaussee hier zo op de stoep', vertelt Schröder.Toch gaan de mannen meestal onverstoorbaar te werk. Op een langzaam tempo varen ze door de Hofvijver met grote schepnetten op zoek naar drijvend plastic. 'Tijd genoeg om mooie vissen te spotten. En die zijn er genoeg', lacht Schröder.Zijn collega Van der Kroft weet de plekjes precies aan te wijzen. 'Daar tussen het eilandje en de fontein zitten veel karpers. Langs de randen zwemmen vaak baarzen, en als je heel gelukkig bent, kan je een snoek hier zien.'De Hofvijver was ook lang het zwemwater voor palingen, maar die komen nog maar nauwelijks voor. 'De schutkleur maakt het lastig om ze te herkennen. Bovendien zijn het echte bodemvroeters: ze komen nooit boven. Toch weet ik dat ze er zitten. Een aantal weken geleden zag ik namelijk een dode paling drijven.'Maar het kan nog gekker. Schröder: 'Er is hier zelfs een echte Hofvijver-schildpad. Die zit altijd op het randje bij Het Torentje, op zoek naar kleine visjes. Die krijgt hij alleen mooi niet te pakken', vertelt hij lachend.Bekijk hieronder de foto's van het bruisende onderwaterleven van de vijver.