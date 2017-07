Ontuchtverdachte Delfgauw vrij omdat DNA-spoor niet van hem is

DELFGAUW - Een man die werd verdacht van ontucht met vier meisjes in Delfgauw is vrijgelaten, omdat een DNA-spoor niet van hem blijkt te zijn. Wel blijft de man verdachte in de zaak. Hij werd aangehouden nadat de slachtoffers (6, 7, 9 en 11 jaar) op 5 februari op straat waren betast door een onbekend persoon.

Bij twee meisjes gebeurde dat op het fietspad bij de kruising van de Azijnmakerstraat en Pompmakerstraat. De verdachte werd aangehouden omdat zijn signalement overeenkomt met dat van de ontuchtpleger. De man uit Slowakije ontkent dat hij de meisjes heeft aangeraakt.De politie vond op een van de meisjes een DNA-spoor van de dader, maar onderzoek heeft uitgewezen dat dat niet overeenkomt met het DNA van de verdachte. Daarom is hij na ruim vier maanden weer een vrij man, al blijft hij vooralsnog wel verdachte.De meisjes zagen dat de ontuchtpleger in een AH-boodschappentas een bak ijs had zitten, maar volgens de Slowaak eet hij helemaal geen ijs. 'Ik had alleen maar bier gehaald', zei hij donderdag bij de Haagse rechtbank. Zijn advocaat wil dat onderzocht wordt wie die dag dan wel ijs heeft gekocht bij het AH-filiaal in Delfgauw. 'Dan kunnen we vrij snel vaststellen wie de echte dader is.'Zijn verzoek werd ingewilligd door het Openbaar Ministerie (OM). Twee dagen na de aanranding van de vier meisjes zou de ontuchtpleger in de wijk Esmerald in Delfgauw nog een meisje achtervolgd hebben op straat. Volgens de verdachte uit Slowakije was hij dat op dat moment niet in Nederland. Zijn werkgever bevestigde dat. Ook dat wordt nog nagetrokken door het OM.Verder wordt er nog aanvullend onderzoek gedaan naar andere DNA-sporen die op de meisjes zijn aangetroffen. De zitting wordt binnen drie maanden voortgezet.