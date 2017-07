Stiertje Felix laat harten smelten

Stier Felix op de kinderboerderij in Leiderdorp. Foto Unity

LEIDERDORP - Eigenlijk zou het pasgeboren stiertje op kinderboerderij De Houtkamp in Leiderdorp naamloos door het leven gaan, maar daar dacht verzorgster Willeke Koekebakker toch anders over. 'De beheerder van de kinderboerderij is niet zo van de namen, maar ik dacht aan de naam Felix.'





Het werd dinsdagavond om 23.00 uur geboren en maakt het goed. 'Hij is kerngezond, binnen een uur stond hij op en probeerde hij rondjes door het verblijf te lopen,' aldus de trotse verzorgster.



Al snel kreeg de verzorgster bijval van een trouwe bezoeker van de kinderboerderij. De vrouw heeft namelijk een naambordje voor het pasgeboren stiertje gemaakt, meldt mediapartner Unity. 'Nu kan de baas er niet meer omheen. Hij heet gewoon Felix.'