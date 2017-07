D66: Geef braakliggende grond terug aan Schilderswijk

Een lapje grond op de kruising van de Van Ostadestraat en de Jacob Catsstraat in Den Haag ligt al lang braak. | Foto: D66 Den Haag

DEN HAAG - Een al jaren braakliggend stukje grond in de Haagse Schilderswijk, moet weer snel in gebruik worden genomen door de buurt. Dat vindt D66, de grootste partij in de stad.

De grond op de kruising van de Van Ostadestraat en de Jacob Catsstraat is bedoeld voor particulieren, die hier een eigen huis willen bouwen. Daarvoor was het een trapveldje voor jongeren uit de buurt. Hoewel er nu een hek omheen staat, gebeurt er al jaren niets. ‘Het is nu een stukje braakliggend terrein waar niemand wat aan heeft. Dat is zonde’, zegt D66-raadslid Daniël Scheper.



Hij wijst erop dat zijn partij groot voorstander is van zogenoemd particulier opdrachtgeverschap. En het ook toejuicht dat mensen zelf woningbouwprojecten opzetten. Toch vindt D66 de situatie op de kruising van de Van Ostadestraat en de Jacob Catsstraat ‘onbegrijpelijk’. Scheper: ‘Het is jammer dat dit terrein al jaren braak ligt. Ook omwonenden spreken hun ongenoegen uit over de situatie. Het braakliggende terrein zorgt voor een rommelig beeld in de straat en trekt zwerfafval aan.’



Opheldering



Eind 2016 vroeg D66 ook al opheldering over de situatie. Toen beloofde het college van burgemeester en wethouders dat de bouw begin 2017 zou beginnen. Toch zijn er vooralsnog geen bouwwerkzaamheden gaande.



Daarom stelt de partij wederom vragen en wil Scheper van de gemeente weten of het wel contact heeft met de grondeigenaren en wat de reden van de vertraging is. Verder stelt D66 het college voor in overleg te gaan met de toekomstige bewoners om het braakliggende terrein. ‘Het zou in elk geval een tijdelijke functie kunnen krijgen voor de buurt.’







Door: Redactie