Extra betalen voor de tram door werkzaamheden? Een complexe kwestie in vier vragen

DEN HAAG - De omleidingen van de tramlijnen bij station Hollands Spoor, zorgen er niet per definitie voor dat reizigers meer betalen voor een ritje. Of mensen meer geld kwijt zijn, hangt af van een groot aantal factoren.

Dat zegt een woordvoerder van de HTM in een reactie op vragen van CDA-raadslid Michel Rogier. Die noemde het gisteren 'te gek voor woorden' dat passagiers door de werkzaamheden bij station Hollands Spoor niet alleen langer onderweg zijn, maar ook nog eens meer geld voor hun ritje moeten betalen.De woordvoerder van de Haags vervoerder wijst erop dat er sprake is van een 'complexe situatie' door de werkzaamheden bij het station . Zeven tramlijnen en twee buslijnen worden omgeleid. Het hangt daarom van een groot aantal factoren af of mensen voor een vertrouwde rit meer of juist soms ook minder geld kwijt zijn.Voor mensen met een abonnement. Zij blijven – ook al rijdt hun tram of bus een langere route – hetzelfde betalen als voorheen.Voor mensen die bij een halte instappen buiten het gebied van de werkzaamheden en ook uitstappen buiten de plek waar wordt gewerkt, verandert er ook niets. Dus stel: je stapt in bij het beginpunt van lijn 9 op De Dreef in Vrederust en stapt uit op het Zwarte Pad in Scheveningen, dan betaal je nu evenveel als vroeger. Ook al rijdt die tram nu bijna een kilometer om.Voor mensen die in het gebied van de omleidingen in of uit stappen. Daar gaat een ingewikkelde constructie achter schuil. In de normale situatie is het zo dat een tram rijdt volgens een vaste route met vaste tarieven.Deze vaste routes worden een keer per jaar vastgesteld door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en HTM. Maar als een tram vanwege de werkzaamheden een andere route gaat rijden, herkent de ov-chipkaartlezer die route niet meer. En schakelt die automatisch over op een kilometerprijs in plaats van de vaste prijs die normaal geldt tussen de vaste haltes.Dat kan tot gevolg hebben dat iemand die in het gebied van de omleidingen in of uit een tram of bus stapt, meer of minder moet betalen. Ook voor mensen die op een tijdelijk deel van een route overstappen op een andere tramlijn kan dat gevolgen hebben voor de prijs.De prijs per honderd meter is bijna 1,6 cent. En de gemiddelde afstand tussen een halte is zo’n 400 meter. Dus reken dat zelf maar uit.'We gaan dit niet bagatelliseren,' aldus de woordvoerder. 'Maar we proberen het zo goed mogelijk te doen. Daarbij kijken we naar reistijd, het aantal overstappen en de bereikbaarheid. Het is heel vervelend als mensen meer moeten betalen, maar vanwege de omleidingen door werkzaamheden rond het Hollands Spoor kunnen we dat helaas niet in alle gevallen voorkomen.'