Drie verdachten aangehouden in afperszaak

'S-GRAVENZANDE - De politie heeft dinsdag twee jongens van 17 en 19 jaar en een 42-jarige man aangehouden vanwege bedreiging en een poging tot afpersen in 's-Gravenzande.

De bedreiging en afperspoging vond woensdag 28 juni plaats op de Vaarleestraat. De jongen van 19 jaar werd dinsdag aangehouden in zijn woning in Den Haag. De 17-jarige jongen en 42-jarige man werden in hun Voorburgse woning aangehouden. Daarbij werd het arrestatieteam ingezet, omdat de verdachte mogelijk in het bezit was van een vuurwapen.Dat bleek te kloppen; in de woning van de 17-jarige werden meerdere vuurwapens aangetroffen, waaronder een geladen revolver. Twee andere wapens bleken volgens de politie 'niet van echt te onderscheiden' gas-alarmpistolen te zijn. Ook werden in de woning verdovende middelen gevonden. De drie verdachten horen vrijdag of ze langer vast moeten blijven zitten.