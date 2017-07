Agnes van Ardenne (CDA) waarnemend burgemeester Westland

WESTLAND - Agnes van Ardenne volgt per 1 oktober tijdelijk Sjaak van der Tak op als burgemeester van Westland. De 67-jarige CDA-politica zal het ambt tot ten minste de gemeenteraadverkiezingen in maart 2018 vervullen. De nieuw gekozen gemeenteraad moet een definitieve burgemeester aanwijzen.

De keuze voor Van Ardenne wordt gesteund door de voltallige gemeenteraad. De politica heeft grote ervaring in de politiek. Ze begon haar carrière in 1988 als lid van de gemeenteraad van Vlaardingen en werd daar later ook wethouder.In een schriftelijke reactie laat Van Ardenne weten: ‘Ik vind deze benoeming eervol. Het past wel bij mij. Ik kom uit het Westland, ben een tuindersdochter. Het Westland vernieuwt in rap tempo. Dat is spannend. Ik vind het mooi dat ik die transitie van dichtbij mag meemaken.’Tussen 1994 en 2002 zat ze in de Tweede Kamer. In juli 2002 stapte ze over naar het kabinet. In Balkenende I was ze staatssecretaris van ontwikkelingssamenwerking, in de kabinetten Balkenende II en III minister van ontwikkelingssamenwerking. Op dit moment is de tuindersdochter, die werd geboren in Maasland, bestuursvoorzitter van Naktuinbouw. Scheidend burgemeester Van der Tak wordt voorzitter van de tuindersorganisatie LTO-Glaskracht. Hij was sinds 2004 burgemeester van het Westland. Daarvoor was hij wethouder bij de gemeente Rotterdam.Van der Tak gaf aan dat het besluit niet makkelijk genomen was: 'Burgemeester zijn van een dynamische gemeente als Westland, met al die zeer betrokken Westlanders, is een 'way of life'. Ik ben dankbaar dat ik dit ambt zo lang heb mogen bekleden en ben hier absoluut nog niet op uitgekeken', laat hij weten.