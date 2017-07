'Zuurgooier' uit Gouda heeft spijt

GOUDA - Een 26-jarige Gouwenaar die voor de rechter staat omdat hij in mei in het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel een chemische stof verspreidde, heeft spijt van zijn daad. Dat zei zijn advocaat donderdag tijdens een zitting in de Rotterdamse rechtbank.

De Gouwenaar, Hans J., sprenkelde op 4 mei het ontsmettingsmiddel 'perazijnzuur' over bureau's, scanners en toetsenborden in de ontvangstruimte voor goederen in het IJsselland Ziekenhuis. Zeventien mensen werden onwel nadat ze de stof inademden.Drie van hen waren er slecht aan toe. Zij hadden te kampen met zware ademhalingsklachten en kwamen op de intensive care terecht. Sommigen lagen er uren, anderen dagen en werden in een kunstmatige coma gehouden. De overigen lieten zich behandelen voor ademhalingsklachten en hoofdpijn. Ook moest een deel van het ziekenhuis ontruimd worden.J. is na het incident naar huis gegaan, waar hij later is aangehouden. Het Openbaar Ministerie (OM) legt hem onder meer poging moord of doodslag op drie personen en een poging tot brandstichting ten laste. Ook wordt hij verdacht van vernieling en overtreding van de milieuwet voor het verspreiden van het middel.De Gouwenaar, die als uitzendkracht in het ziekenhuis werkte , zit op dit moment vast in het Pieter Baan Centrum in Utrecht. J. was donderdag zelf niet aanwezig bij de zitting. Volgens het OM wil hij daar niet meewerken aan onderzoeken. Een psychiater heeft geadviseerd om hem toch te laten onderzoeken.De Gouwenaar heeft spijt van zijn daad, zegt zijn advocaat. 'Hij wilde een rotzooi achterlaten en niemand pijn doen, maar wist niet wat de gevolgen zouden zijn.' J. zou ook gestopt zijn toen hij zelf last kreeg van zijn ogen en luchtwegen. Volgens het OM wist hij wel degelijk wat het middel zou doen, omdat hij onder meer op Wikipedia had gezocht naar de werking.De rechter besloot donderdag tijdens een 'pro formazitting' dat J. vast blijft zitten. Er wordt nog verder onderzoek gedaan. Op 4 oktober volgt een nieuwe zitting, maar ook dan wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld.