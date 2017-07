'Zeekoe' Zhdun wordt tv-ster in Rusland

LEIDEN - Homunculus loxodontus, het zeekoebeeld in het LUMC in Leiden, krijgt een eigen animatieserie. Het aandoenlijke beestje van beeldend kunstenaar Margriet van Breevoort is zo'n succes in Rusland dat ze daar een vijfjarig contract heeft getekend.

Het blijft niet bij een eigen animatieserie. Het is de bedoeling dat er ook andere merchandising (poppen, mokken en T-shirts) komt van het populaire beeld, dat in Rusland de toepasselijke koosnaam Zhdun (Russisch voor 'wachten') heeft gekregen.De Russen pakten Homunculus loxodontus op via sociale media. Met behulp van fotoshoppen dook het beeld overal op . Op foto's met bekende mensen als de Amerikaanse president Donald Trump, in bekende schilderijen of in filmpjes met de Russische president Vladimir Poetin. Maar het originele beeld staat dus in het LUMC.En dat blijft niet ongemerkt, want op YouTube zijn filmpjes te zien van Russen die vanwege Zhdun speciaal een bezoek brengen aan het ziekenhuis. Ook Spaanse toeristen komen speciaal even langs: 'We waren in Rotterdam, hadden een huurauto en dus de kans om het hier te zien.'Homunculus loxodontus is gemaakt in opdracht van het LUMC. Hoewel het de publieksprijs won tijdens de vijfde editie van Beelden in Leiden, is kunstadviseur Sandrine van Noort aangenaam verrast door de enorme belangstelling: 'Het is natuurlijk heel leuk dat dit beeld zo'n succes heeft gekregen. Dat je ziet dat het mensen echt raakt. Het raakt de bezoeker, de patiënt.'