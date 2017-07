Inboedel gemeente Westland moet weg: 'Leuk verhaal om te kopen'

Foto: Teun de Jong

WESTLAND - De inboedel van de vier gemeentehuizen in het Westland moet weg. De gemeente verhuist in augustus naar twee andere panden en schenkt de oude inboedel aan maatschappelijke instellingen. De Kringloopwinkel in Maasdijk heeft zich al aangemeld. 'Ik denk dat de mensen het een leuk verhaal vinden om een lamp uit het gemeentehuis te kopen', zegt eigenaar John Kooiman.





Eén van de twee nieuwe panden ligt op een steenworp afstand van het oude gemeentehuis van Naaldwijk. Het verhuizen van de oude inboedel lijkt een goedkopere oplossing en zeker geen grote klus.



'Ten goede aan samenleving'



'Dat zou je denken, maar de nieuwe gemeentekantoren worden als een full-service-concept geleverd. Dat is inclusief alle dienstverlening. Wij hebben het meubilair niet meer nodig en we willen graag dat het ten goede komt aan de Westlandse samenleving', zegt wethouder Peter Ouwendijk.



In september gaat de gemeente de inboedel verdelen onder de partijen die zich aangemeld hebben.



LEES OOK: Agnes van Ardenne (CDA) waarnemend burgemeester Westland

De kringloopwinkel heeft geen winstoogmerk en maatschappelijke instellingen en goede doelen kunnen een deel van de inboedel gratis overnemen. Kooiman: 'Ik vind het goed dat de gemeente dit doet. De spullen zijn van belastinggeld gekocht. Als je het nu verkoopt en aan een goed doel geeft, is dat goed voor de gemeenschap.'Eén van de twee nieuwe panden ligt op een steenworp afstand van het oude gemeentehuis van Naaldwijk. Het verhuizen van de oude inboedel lijkt een goedkopere oplossing en zeker geen grote klus.'Dat zou je denken, maar de nieuwe gemeentekantoren worden als een full-service-concept geleverd. Dat is inclusief alle dienstverlening. Wij hebben het meubilair niet meer nodig en we willen graag dat het ten goede komt aan de Westlandse samenleving', zegt wethouder Peter Ouwendijk.In september gaat de gemeente de inboedel verdelen onder de partijen die zich aangemeld hebben.

Door: Redactie Correctie melden