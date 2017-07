Bekendste rozenconcours ter wereld in Den Haag: wie grijpt de Gouden Roos?

Foto: Arbel Eshet

DEN HAAG - Het wordt gezien als de meest prestigieuze rozenwedstrijd ter wereld: het internationale Rozenconcours in Den Haag. In het Westbroekpark hebben veertig kwekers hun kroonjuweeltjes de afgelopen maanden laten groeien. En donderdag is de grote dag waarop de winnaar er met de Gouden Roos vandoor gaat.

Het internationale Rozenconcours is onderdeel van een reeks evenementen die deze maanden in heel Europa worden gehouden. Een strenge vakjury keurt de rozen op eigenschappen als kleur, bloei- en groeiwijze.



Er wordt gekeurd in verschillende categorieën, zoals trosrozen, grootbloemige rozen, park-/heesterrozen, patiorozen en klimrozen. In iedere categorie kan een roos worden onderscheiden met goud, zilver of brons. De roos met het hoogste aantal punten wordt bekroond met de titel Gouden Roos.



Publiek



Ook dit jaar gaat er een prijs naar de favoriete roos van het publiek. Van 24 juni tot en met 9 juli kon iedereen zijn of haar favoriete roos uitkiezen in het rosarium van het Westbroekpark.



