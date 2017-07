Veel rookschade bij branden in bedrijfspand Alphen en restaurant Den Haag

DEN HAAG - In een Alphens bedrijfsgebouw aan de Euromarkt en in het Haagse restaurant Amanos aan het Goeverneurplein heeft donderdagavond brand gewoed.

In beide gevallen is het vuur geblust, zijn er geen gewonden gevallen en is er sprake van veel rookschade. Bij het bewuste bedrijfspand in Alphen aan den Rijn heeft de brandweer het dak opengezaagd om te kunnen ventileren.Op de etage waar de brand is ontstaan, zijn twee ramen gesneuveld. De schade is aanzienlijk, laat een woordvoerder van de brandweer weten. Over de oorzaak is nog niets bekend.De brand bij het Haagse restaurant Amanos is in de keuken ontstaan. Het pand stond vol met rook. Bij aankomst van de brandweer waren alle mensen in het restaurant al op eigen kracht naar buiten gegaan.Vier omliggende woningen en twee winkels zijn tijdelijk ontruimd. Hoeveel schade het restaurant heeft en wat de oorzaak was, is nog niet duidelijk. Tramlijn 16 richting Wateringen was tijdelijk gestremd, omdat de brandweer met een hoogwerker op het spoor stond.