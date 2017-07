Natuurorganisaties tekenen beroep aan tegen strandhuisjes bij Kijkduin

DEN HAAG - Zes natuurorganisaties gaan bij de rechtbank in beroep tegen het besluit van de gemeente Den Haag om vergunningen te verstrekken voor 35 strandhuisjes bij Kijkduin. Ze stellen dat dat in strijd is met het gemeentelijk beleid en de provinciale verordening ruimte.





De komst van strandhuisjes bij Kijkduin heeft al eerder tot hevige discussies geleid. Die brachten zelfs



Stichting Duinbehoud, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap, AVN en KNNV afdeling Den Haag vinden dat de huisjes niet op het strand bij de Zandmotor (het kunstmatige schiereiland tussen Kijkduin en Ter Heijde) thuishoort, omdat 'juist de rust hier centraal staat'.De komst van strandhuisjes bij Kijkduin heeft al eerder tot hevige discussies geleid. Die brachten zelfs bedreigingen en geweld met zich mee.

