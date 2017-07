Topdrukte bij vissenasiel Delft

Foto: Dennis Kranenburg

DELFT - Nu de zomervakantie in volle gang is vragen steeds meer mensen zich af wat ze moeten doen met hun huisdieren, want meenemen naar de Costa del Sol is geen optie.

We kennen de schrijnende verhalen van honden die vastgebonden in het bos worden achtergelaten. Voor vissen geldt vaak een enkeltje riool. Maar dat hoeft helemaal niet, zegt Danny Stolk van het Vissenasiel in Delft. 'Wij bieden een logeerplaats voor de vissen. Al vanaf één euro per dag huur je hier een aquarium en na je vakantie haal je ze weer op.'



Het Vissenasiel haalt door heel Nederland vissen op. 'Wij kijken via internet hoeveel kilometer het rijden is en wat de kosten daarvoor zijn, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Op deze manier krijgen de vissen de zorg die ze nodig hebben en een kans op een tweede leven.'



Tip



Voor mensen die aan huisdieren zoals vissen willen beginnen, heeft Stolk nog een goede tip. 'Er zijn mensen die vooraf niet weten waar ze aan beginnen. Die kiezen een leuk visje uit, maar beseffen veel te laat dat zo’n beest twee meter lang wordt. Lees je goed in en denk goed na voordat je ergens aan begint.'



