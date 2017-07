Heidetraum plus wint 57ste Gouden Roos

DEN HAAG - De leiroos 'Heidetraum plus' heeft tijdens het internationale Rozenconcours in het Haagse Westbroekpark donderdag de 'Gouden Roos van de stad 's-Gravenhage' gewonnen.

De winnende roos is van Noack uit Duitsland. De geurprijs ging naar naar 'Mr. Darcy'. Deze roos is van Scarman uit Engeland. De roos 'Wellenspiel' van kweker Kordes uit Duitsland is volgens de inwoners van Den Haag de mooiste en kreeg daarom de Posthoorn Publiekprijs. Het internationale Rozenconcours is onderdeel van een serie concoursen die deze maanden in heel Europa plaatsvindt. Een vakjury keurt de rozen in het Westbroekpark een aantal keer per jaar op eigenschappen als kleur-, bloei- en groeiwijze.