ADO Den Haag 'zwaar aangeslagen' na vreselijk nieuws over Ajax-speler Nouri

Ajax-spelers Abdelhak Nouri (l) en Hakim Ziyech. (Foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - De spelers en stafleden van ADO Den Haag zijn 'zwaar aangeslagen' na het vreselijke nieuws dat Ajax vandaag over speler Abdelhak Nouri naar buiten heeft gebracht. Bij de Ajacied is ernstige en blijvende hersenschade geconstateerd. 'Dit soort berichten raken mij altijd, maar deze is als een mokerslag binnengekomen', zegt trainer Fons Groenendijk op de website van de Haagse club.

'k ken dat ventje al jaren. Ik heb hem bij Ajax als het ware zien opgroeien. Een geweldig talent natuurlijk maar ook een prachtige mens. Dat dit hem is overkomen kan ik nauwelijks bevatten. Ik ben er stuk van', vervolgt Groenendijk die van 2012 tot 2014 bij de Amsterdamse club werkte.



De selectie hoorde het nieuws donderdagmiddag tijdens de lunch. 'Binnen zo'n groep doemen natuurlijk ook veel vragen op. We hebben er even met elkaar over gesproken. Mijn gedachte is bij Nouri, zijn familie, vrienden en collega's. Ik wil graag mijn medeleven betuigen. Persoonlijk, maar ook namens mijn hele staf en spelersgroep. Het is niet te bevatten welk leed zij moeten dragen', aldus Groenendijk.



Blijvende hersenschade



Ajax bracht donderdagmiddag hetvreselijke nieuws naar buiten dat bij Nouri ernstige en blijvende hersenschade is geconstateerd. De middenvelder liep die schade op nadat hij zaterdag in het oefenduel met Werder Bremen naar de grond ging vanwege hartritmestoornissen.