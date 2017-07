West Wekker: ADO aangeslagen door nieuws over Nouri en Gouden Roos naar Duitsland

REGIO - Goedemorgen! De voetbalwereld heeft geschokt gereageerd op het nieuws dat bij Ajax-speler Abdelhak Nouri ernstige en blijvende hersenschade is geconstateerd. Ook de spelers en stafleden van ADO Den Haag zijn 'zwaar aangeslagen'. Lees deze vrijdag in de West Wekker waarom ADO-trainer Fons Groenendijk zo diep is geraakt.

Van 2012 tot 2014 werkte Groenendijk bij Ajax. Daar kwam hij Nouri ook regelmatig tegen. 'Ik heb hem bij Ajax als het ware zien opgroeien. Een geweldig talent natuurlijk maar ook een prachtig mens. Dat dit hem is overkomen, kan ik nauwelijks bevatten. Ik ben er stuk van', aldus de huidige coach van ADO.Elk jaar is het weer een spannende strijd tijdens het internationale Rozenconcours in Den Haag: wie gaat er met de Gouden Roos vandoor? De leiroos 'Heidetraum plus' van het Duitse Noack werd donderdag uitgeroepen tot winnaar van de bekendste rozenwedstrijd ter wereld Wat doe je met de vissen als je op vakantie gaat? Je kunt ze bij het Vissenasiel brengen. Vanaf één euro per dag huur je een aquarium. Steeds meer mensen maken daar gebruik van. Deze vakantie is er sprake van topdrukte in Delft.Op zoek naar een bijzondere lamp, tafel of bureaustoel? De gemeente Westland biedt uitkomst, want vanwege een verhuizing moet de inboedel van alle vier gemeentehuizen weg. Maatschappelijke instellingen kunnen een deel van de inboedel gratis overnemen.Enkele buien met een kleine kans op onweer. 's Middags opklaringen en bij een (noord)westenwind van kracht drie tot vijf wordt het 18 à 19 graden.