Kinderen vinden gevaarlijke handgranaat, politie is op zoek naar het explosief

WATERINGEN - Twee jongens hebben woensdag in Wateringen een handgranaat uit het water opgevist. Ze vonden het explosief in de buurt van de Kentucky Fried Chicken. De politie is op zoek naar de granaat.

Omdat het om een gevaarlijk explosief gaat, wil de politie weten waar de granaat nu is. Ook wil de politie in contact komen met de jongens die tussen de 8 en 10 jaar oud zijn.'Mocht u kinderen hebben of kennen die rond dit tijdstip in deze omgeving aan het buitenspelen waren, vragen wij u om hen te vragen of zij iets met de handgranaat te maken hebben of dat zij kunnen aanwijzen waar deze nu ligt!', schrijft politiebureau Westland op Facebook.De jongens vonden de granaat woensdagavond rond 21.30 uur. Het is onduidelijk hoe de politie weet dat de kinderen de granaat hebben gevonden.