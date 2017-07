Dronken tiener vaart slapend rondjes

Foto: ANP

LEIDEN - Zijn boot voer al even rondjes, maar zelf had de schipper niets in de gaten. De 19-jarige schipper sliep zijn roes uit in de kajuit, terwijl de boot op het Leidse Rijn- Schiekanaal rustig doorvoer.





De jongen had meer dan drie keer zo veel gedronken als is toegestaan. Hij heeft een boete van 1300 euro gekregen en een vaarverbod voor negen uur.





