Door brand getroffen restaurant Den Haag was pas net open

DEN HAAG - Het Haagse restaurant Amanos waar donderdagavond brand woedde, was pas sinds kort geopend 'Ze waren de Tandoori-oven aan het testen', zegt een buurman op Radio West. 'En sinds een paar dagen open.'

De brand aan het Goeverneurplein ontstond donderdagavond . Vier omliggende woningen en twee winkels werden ontruimd. In het restaurant is vooral rookschade.Aan de buitenkant van het restaurant is de dag na de brand - op wat politielinten na - weinig meer te zien. Bovenbuurman Aron vertelt dat hij donderdag even zijn huis uit moest. Hij is er koeltjes onder. 'Het was vanwege rookoverlast. Het is niet zo dat de vlammen uit het dak vlogen. Voor mij was het niet zo spannend.'Een andere buurtbewoner denkt er anders over. 'Er was een heleboel rook en een heleboel lawaai', zegt een man die in het buurthuis zit. De hele wijk stond volgens hem vol met nieuwsgierige buurtbewoners. 'Er was een hoop commotie. Mensen pakten er een stoeltje bij om te kijken. Maar ik liep op mijn sokken, dus ik ben weer gauw terug naar huis gegaan.'Het restaurant is zondag open gegaan. 'Ze gingen hun nieuwe spullen uitproberen en toen kwam er rook uit de oven', zegt Aron. 'Ik vind het heel jammer voor ze.' Volgens de brandweer is de brand inderdaad in de keuken ontstaan. Of het bij de nieuwe oven vandaan kwam, kon een woordvoerder niet bevestigen. De eigenaar was nog niet bereikbaar.