Schoolleiders vinden ouders te veeleisend

DEN HAAG - Schoolleiders merken dat ouders op hun school steeds mondiger en veeleisender worden. Twee derde van de directeuren vindt het lastig om daarmee om te gaan, blijkt uit een snelle peiling van CNV Schoolleiders onder de achterban.

Van de schoolleiders heeft 66 procent te maken gehad met ouders die dreigden met juridische stappen. Vaak ging dat over het advies voor een middelbare school of een verwijzing naar het speciaal onderwijs.De ondervraagden zeggen zich te ergeren aan 'de onredelijkheid die ermee gepaard gaat, het dwingende eigenbelang'. Een enkeling overweegt zelfs met het werk te stoppen.Aanleiding voor de 'flitspeiling' was de rechtszaak die een Haagse moeder onlangs won. Haar kinderen hadden de klassenfoto op school gemist vanwege het islamitische Offerfeest. De vrouw spande daarom een rechtszaak aan tegen de school. De rechter bepaalde maandag dat de Maria Montessorischool daarvoor 500 euro schadevergoeding moet betalen.De door CNV ondervraagde directeuren zeggen geen begrip te hebben voor die kwestie.