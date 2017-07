Dennie Christian vaart mee met Varend Corso: 'Westlands is geen probleem, môôôôh!'

WESTLAND - 'Ik ben weleens op een cruise geweest. En ook een keer op een speedboot. Maar hoe het waggelen bevalt, dat weet ik nog niet', zegt zanger Dennie Christian op Radio West. Hij vaart in augustus drie dagen lang mee met het Varend Corso in het Westland. Speciaal voor het evenement schreef hij het nummer 'Bloemen geven kleur aan je leven'.

Dat uitgerekend Christian een lied schrijft, lijkt geen toeval. De volkszanger houdt van bloemen. 'Ik hou van kleur en mooie geuren. En in mijn vak heb ik veel met bloemen te maken, ik heb ze vaak cadeau gekregen.'De zanger kwam in contact met de organisator van het corso dat dit jaar zijn 20-jarig jubileum viert. 'Van het één kwam het ander. Ik vroeg hem: hoe zou je het vinden als ik er een liedje voor schrijf? Hij vond het prachtig.'Hoe zit het eigenlijk met Christians Westlands? 'Ik heb veel vrienden en fans in de buurt van Rotterdam. De taal is geen probleem. Môôôôh!'