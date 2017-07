Opera op het strand in Noordwijk: 'Het is de hemel én de hel'

NOORDWIJK - Het strand van Noordwijk is de afgelopen dagen omgetoverd tot een theater. Stichting KunstKlank voert komende week de operavoorstelling Dido en Aeneas op ter hoogte van strandafrit 21. Er is een compleet bamboetheater uit de grond gestampt.

Het is niet de eerste keer dat KunstKlank een voorstelling in de buitenlucht houdt. 'De elementen kennen we, maar het blijft grillig. Het is de hemel en de hel', zegt artistiek leider Herma van Piekeren.Dido en Aeneas is een wereldberoemde opera van Henry Purcell. 'De klassieke versie van Purcell is de basis, hij is naar deze tijd omgezet. Door choreografie en het toevoegen van moderne muziek en thematiek van moderne mensen wordt ie tijdloos.'De voorstelling is vertaald naar het Nederlands en daardoor 'heel verstaanbaar', verzekert Van Piekeren. Vrijdagavond is de eerste voorstelling . De opera wordt de hele week - met uitzondering van maandag - uitgevoerd. 'Er zijn nog kaartjes te krijgen. Het was eigenlijk uitverkocht, maar gisteravond bleek dat er dertig plaatsen extra beschikbaar zijn in het theater.'