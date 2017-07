Stalker (70) van familie Naomi van As voor de rechter

Foto: John van der Tol

DEN HAAG - Een 70-jarige vrouw uit Den Haag moet dinsdag voor de rechter verschijnen voor het stalken van de familie van oud-hockeyster Naomi van As. Kim O. zou begin dit jaar de familie Van As hinderlijk hebben gebeld en gemaild. De vrouw valt de familie al jaren lastig.

Volgens het Openbaar Ministerie ging de vrouw tussen januari en maart naar de Haagse tandartspraktijk van de vader Francis van As. Ze zou daar een pakketje achter hebben gelaten met een handgeschreven kaart. Ook ging ze mogelijk langs bij de oom van Naomi.



Vorig jaar stond Kim O. voor de rechter, omdat ze sinds 2009 de familie Van As zou stalken. Ze sprak voicemails in en schreef brieven naar de Haagse tandarts. De 70-jarige verdachte had eerder een contactverbod gekregen, maar negeerde dat. De rechter veroordeelde Kim O., maar de vrouw ging in hoger beroep.



Verdachte ontkent



'Kim O. ontkent,' zegt haar advocaat Dhalganjansing. 'De zaak loopt in hoger beroep. De medische achtergrond van mijn cliënte is tijdens de eerder rechtszaak niet aan bod gekomen, maar is wel van belang.' Verder wil de advocaat niets kwijt over de zaak die dinsdag nog niet inhoudelijk wordt behandeld. De familie van As was niet bereikbaar voor een reactie.