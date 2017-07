Zomerkampen kunnen niet zonder vrijwilligers: 'Wat je ervoor terugkrijgt is onwijs gaaf'

RIJSWIJK - Van voetbalclub tot dansschool, het begin van de zomervakantie betekent dat verenigingen massaal op zomerkamp gaan. Honderden vrijwilligers nemen ook dit jaar weer een week (of langer) vakantie op om de kinderen van hun club belangeloos te entertainen en te begeleiden. Zo ook Raymond van waterscouting Dorus Rijkers: 'Je moet er een week voor vrijnemen, maar wat je ervoor terugkrijgt is onwijs gaaf.'

Samen met vier andere scouts begeleidt Raymond het kamp van de negentien 'waterwelpen' van de Rijswijkse scoutingvereniging. De kinderen zijn tussen de zeven en elf jaar oud.Het kamp wordt dit jaar gehouden in Alphen aan den Rijn en heeft een bomvol programma: kanovaren, naar Avifauna, een bonte avond, speurtochten, naar het zwembad en allerlei wateractiviteiten. 'Van te voren maak je een draaiboek, daar gaan al de nodige uren inzitten. We organiseren en bedenken alles zelf', vertelt Raymond.Er gaat dus heel veel tijd inzitten, ook op het kamp zelf. 'In de avonden bespreek je alles weer voor de volgende dag. We doen zelf boodschappen, koken, zetten speurtochten uit en ga zo maar door.'Toch vindt Raymond het alle tijd die het kost wel waard. Hij is al twaalf jaar leiding bij de scouting. 'De kinderen hebben heel veel plezier. Aan het eind van de week roepen ze dat ze het leukste zomerkamp ooit hebben gehad en dat is onwijs gaaf. Dan wil een kind zelfs niet meer naar huis. Daar doe je het voor.'