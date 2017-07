Wie is zijn geit kwijt?

De geit. Foto: Wijkagenten Monster

MONSTER - Geit kwijt? Hij loopt misschien wel rond in het Westland. In de buurt van de Waellandweg in Monster is vrijdag namelijk een verdwaalde geit gevonden.





De eigenaar van de geit kan zich melden bij de politie Westland.



De gevonden geit heeft een zwart met witte vacht. Het is niet bekend waar het beestje vandaan komt en of hij een verre reis heeft afgelegd voor hij in Monster gevonden werd.De eigenaar van de geit kan zich melden bij de politie Westland.

