Tot 5 maanden cel voor brandstichters Molenwijk

De auto ging in vlammen op. (Foto: Marofer).

DEN HAAG - De zes jongeren die een reeks auto's in brand hebben gestoken in de Haagse Molenwijk, moeten tot vijf maanden de cel in. De meeste brandstichters hebben hun straf al uitgezeten.







De autobranden leidden tot flinke onrust in Den Haag. Er werden speciale bijeenkomsten georganiseerd om onrust bij bewoners zo veel mogelijk weg te nemen. De politie en buurtvaders surveilleerden extra in de wijk.



Opscheppen op social media



Volgens het Openbaar Ministerie (OM) werden de branden 's avonds laat gesticht en meestal op dezelfde manier: er werd een autoruit ingeslagen waarna iets brandends in de auto werd gegooid. De verdachten bleken hierover op social media met elkaar te communiceren.



De jongeren hebben allemaal een andere straf gekregen, van ruim een maand tot vijf maanden jeugddetentie. Twee van hen moeten naast een celstraf ook een schadevergoeding betalen. Een van hen moet nog ruim twee maanden jeugddetentie uitzitten. De uitspraak is lager dan de eis van het OM. Op 23 juni werden



LEES OOK: Van Aartsen: 'Raar verhaal dat autobranden Den Haag zijn aangestoken door verveelde jongeren'



Vorig jaar mei gingen in de Molenwijk zeker zes auto's in vlammen op . Volgens de officier van justitie werd de wijk 'geteisterd en geterroriseerd' door de jongens, die toen 15 tot 17 jaar oud waren.De autobranden leidden tot flinke onrust in Den Haag. Er werden speciale bijeenkomsten georganiseerd om onrust bij bewoners zo veel mogelijk weg te nemen. De politie en buurtvaders surveilleerden extra in de wijk.Volgens het Openbaar Ministerie (OM) werden de branden 's avonds laat gesticht en meestal op dezelfde manier: er werd een autoruit ingeslagen waarna iets brandends in de auto werd gegooid. De verdachten bleken hierover op social media met elkaar te communiceren.De jongeren hebben allemaal een andere straf gekregen, van ruim een maand tot vijf maanden jeugddetentie. Twee van hen moeten naast een celstraf ook een schadevergoeding betalen. Een van hen moet nog ruim twee maanden jeugddetentie uitzitten. De uitspraak is lager dan de eis van het OM. Op 23 juni werden straffen tot bijna 10 maanden geëist.