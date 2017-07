Auto belandt op de kop in de berm

Foto: Twitter Politie Gouda

GOUDA - Op de A12 van Utrecht naar Den Haag is vrijdagmiddag een auto over de kop geslagen en in de berm beland. Er vielen geen gewonden, meldt de politie Gouda op Twitter.







Het ongeval gebeurde tussen Gouda en knooppunt Gouwe. Wat er precies gebeurd is, is niet bekend. Volgens de VID is er geen vertraging op die weg door het ongeval.

