Shock nog groot bij jongen (14) na bedreiging met ijzeren staaf: 'Pas later merkten we de impact'

PIJNACKER-NOOTDORP - De shock is nog steeds groot bij Gijs van der Tang uit Pijnacker-Nootdorp en zijn zoon. De 14-jarige jongen werd woensdag bedreigd met een ijzeren staaf door twee mannen op een scooter. Het duo wilde zijn elektrische fiets meenemen. Een toevallig passerende fietser redde de jongen van zijn belagers.

Vader Van der Tang: 'Ik had niet in de gaten dat het zo heftig was. Ik heb net alweer de politie aan de lijn gehad. En daarna Slachtofferhulp. Als je ziet wat er gebeurd is, lijkt het in eerste instantie mee te vallen. Maar de gebeurtenis kan behoorlijk shockerend zijn, zei Slachtofferhulp. Als mijn zoon erover wil praten, kan dat. En als hij daar geen zin in heeft, is dat ook goed.'Het voorval gebeurde woensdag rond 16.10 uur. 'Ik was aan het werk in de tuin toen mijn zoon plotseling in mijn armen sprong. Er kwam een half verhaal uit over dat twee personen zijn fiets probeerden te pakken. Toen ik vroeg of hij zijn fiets kwijt was, zei mijn zoon dat hij bedreigd was met een ijzeren staaf.' Gijs kon zijn oren niet geloven en sprong meteen in de auto. 'Ik wilde die personen meteen gaan zoeken. Ik dacht aan allemaal 'foute' dingen, dingen die ik met die mannen wilde doen. Ze komen aan mijn zoon. Gelukkig kwam ik snel weer tot mezelf en bedacht me dat dit niet verstandig was.'Hij belde in de auto 112 en deed zijn verhaal. De politie nam het voorval hoog op en rukte met groot materiaal uit richting het fietspad aan de Klapwijkseweg, de plek waar het gebeurd was. 'Ze waren echt heel snel ter plaatse, maar het was twintig minuten daarvoor gebeurd. De daders waren natuurlijk allang gevlucht.'Gijs en zijn zoon gingen mee naar het politiebureau om hun verhaal te doen. 'Pas later merkten we echt de impact. Mijn zoon durfde niet meer in zijn kamer te slapen. Durfde niet meer naar buiten te gaan. En hij kon zich ook niet meer precies herinneren wat er gebeurd was.'Tegelijkertijd bleek de toegesnelde voorbijganger naar het politiebureau te zijn geweest met het verhaal. Via de politie kwam de familie in contact met de 'held van de dag'. Het bleek te gaan om een ex-militair.'Hij fietste toevallig langs. Mijn zoon was op zijn elektrische fiets klemgereden door twee getinte mannen op een scooter. Een van die personen had een ijzeren staaf. Volgens mijn zoon was die pijp zo’n dertig centimeter lang, maar de ex-militair zei dat deze minimaal een meter was.'De ex-militair sprong tussen de twee verdachten en de 14-jarige jongen en stuurde de jongen weg. Toen ging hij de discussie aan met de twee daders. 'Hij ging extra dichtbij staan, zodat hij ze een poeier kon verkopen als ze zouden uithalen met die staaf.'Na een kort gesprek namen de daders de benen. De ex-militair ging op zijn fiets achter de jongen aan om hem te kalmeren. Daarna stuurde hij hem naar huis.Enkele uren na het voorval plaatste de politie Pijnacker-Nootdorp het verhaal op Facebook met het verzoek aan getuigen om zich te melden. En ook Gijs deelde het bericht. 'Inmiddels hebben meerdere getuigen zich met belangrijke informatie gemeld. Ook gaat de politie de filmbeelden bekijken.'Tot een aanhouding heeft deze informatie nog niet geleid. 'Het schijnt te gaan om jongens die mogelijk vaker in het centrum van Pijnacker-Nootdorp zijn. Mijn zoon is nu ook bang om ze nog een keer tegen te komen. En dat vind ik ook vreselijk. Dan zie je toch wat er met jezelf gebeurt als iemand aan jouw kind zit. Dat wil je gewoon als ouder niet.'