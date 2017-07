Sloopwerk voor bouw ‘Mall of the Netherlands’ is klaar op 1 augustus

Artist impression van het nieuwe winkelcentrum (Foto: Unibail-Rodamco)

LEIDSCHENDAM - Het is bijna zover: dan is winkelcentrum Leidsenhage gesloopt en begint de bouw van de nieuwe ‘Mall of the Netherlands’. ‘Al het sloopwerk is nagenoeg verricht en zal 1 augustus klaar zijn’, aldus een woordvoerder van Unibail Rodamco, het bedrijf dat meer dan 500 miljoen euro investeert om het oude winkelcentrum in Leidschendam groots te verbouwen.





Opening eind 2019



Het nieuwe winkelcentrum wordt volledig overdekt. Er komt een versafdeling, een grote bioscoop, winkels van de grote merknamen en kleinere winkels met een eigen karakter. Na de bouwvakantie zal, omstreeks eind augustus, begin september, de bouw beginnen op drie plekken. De eerste locatie is die van de nieuwe versmarkt Fresh!, tegenover de bestaande verswinkels. De tweede plek is die van het bouwblok tegenover de Xenos/Van Haren, aan de Liguster en burgemeester Banninglaan, waar onder meer de nieuwe Jumbo Foodmarkt wordt gevestigd.De derde locatie is de plek van de tweelaagse ondergrondse parkeergarage, waarboven winkels, horeca en een bioscoop komen. Op deze plek gaan de bouwers verder met het ontgraven van de parkeerkelder. De woordvoerder: ‘Er zijn dus nog geen complete bouwdelen klaar, maar er zijn in de achterliggende periode wel winkels verplaatst en van een nieuwe gevel voorzien, zoals de BCC, Dwarsligger, Rabobank, Berg & Berg en Oranje Naald aan de Weigelia. Verder zijn er veel winkels tijdelijk verhuisd naar het voormalige V&D pand, bijvoorbeeld om de sloopwerkzaamheden op de vorige locatie mogelijk te maken.'Alles bij elkaar komt de feestelijke opening van de ‘Mall of the Netherlands’ stap voor stap dichterbij. Hoewel de feitelijke bouw dus nog moet beginnen, ligt de bouwer op schema en is de opening voorzien voor eind 2019. De opening van de nieuwe versmarkt Fresh! wordt al gevierd op 29 maart 2018.