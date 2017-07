Bewoners naast wijkpark Transvaal worden gek van de meeuwen

DEN HAAG - 'Gemeente, doe nou eens wat.' Deze noodkreet komt van bewoners van twee flats bij het wijkpark Transvaal in Den Haag. Naast de flats staan broodbakken, waar mensen hun oude brood in kunnen gooien. Maar er wordt ook nog wel eens brood gevoerd aan de vogels, of brood gedumpt naast de bakken als die vol zijn. De flatbewoners voelen zich in de steek gelaten door de gemeente.

Het is tien over vijf 's ochtends. In de flats naast het wijkpark Transvaal wordt iedereen wakker, onvrijwillig, dankzij het gekrijs van de meeuwen. Iemand heeft weer eens brood naast de broodbakken gegooid. 'Dit gaat zo drie uur door,' vertelt de voorzitter van de VvE van de twee flats, Chris Schaap, 'tot om acht uur de stadsboerderij open gaat. Dan ruimen zij het op.'Ook buurtbewoners ruimen af en toe het brood op dat naast en op de containers wordt gedeponeerd. Maar andere wijkbewoners gaan op de bankjes in het park de duiven zitten voeren. Niet met kleine beetjes, maar met hele broden tegelijk.'De gemeente tolereert voederen in kleine hoeveelheden, maat wat dan een kleine hoeveelheid is weet niemand. En dus gooien ze hele broden neer. Dat gaat natuurlijk niet allemaal op, en daarom hebben we nu ratten in de buurt,' zegt Schaap. 'Bij de stadsboerderij gaat het gif er met kilo’s doorheen.'De VvE-voorzitter vindt dat er veel meer bekeurd moeten worden voor het weggooien van afval. 'In heel 2016 zijn er in het Wijkpark en de aangrenzende Schalk Burgerstraat twee boetes uitgedeeld voor het weggooien van afval. Ze hoeven echt niet duizenden bekeuringen te gaan schrijven, maar ze moeten wel veel feller zijn op die kleine groep mensen die niet goed doet.'Schaap ziet dan ook weinig in de oplossing van de gemeente om nog meer informatie te geven. 'We hebben geen zin om nog eens twintig jaar te wachten op het resultaat van voorlichting aan mensen die het toch niet willen leren.'Dat zijn meestal niet de bewoners. Volgens Schaap worden er ook grote hoeveelheden oud brood in en naast de bakken gedumpt door ondernemers uit de Paul Krugerlaan. Ook zijn er klanten van het naastgelegen benzinestation die na het tanken hun afval naast de broodbakken dumpen.De gemeente Den Haag zei eerder al op de hoogte te zijn van het feit dat er verspreid door de stad bedrijfsafval naast en in ondergrondse vuilcontainers wordt gedumpt, en dat daar ook extra op wordt toegezien. Maar Chris Schaap gelooft daar niks van. 'Ik ben hier al twaalf jaar bezig om de situatie te verbeteren, en de gemeente doet helemaal niks.'Verantwoordelijk wethouder Revis wil geen commentaar geven op het specifieke geval van het Wijkpark, zo laat zijn woordvoerder weten. De woordvoerder verwijst naar eerdere toezeggingen die Revis heeft gedaan over meer handhaving bij plekken waarvan bekend is dat er veel illegaal grofvuil en bedrijfsafval wordt bijgeplaatst. Ook komt de stad met een rattenoffensief om het ongedierte in de stad te bestrijden.Buurtbewoners bij het wijkpark Transvaal hebben inmiddels zelf een oplossing verzonnen tegen de illegale dumping: ze hebben bloembakken naast de broodcontainers gezet. Als dat helpt kunnen de flatbewoners misschien een keer uitslapen.