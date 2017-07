Huizen ontruimd na gaslek Rijnsaterwoude

RIJNSATERWOUDE - Aan de Herenweg in Rijnsaterwoude zijn vrijdagmiddag ongeveer zes huizen ontruimd vanwege een gaslekkage. Het gas is bij boorwerkzaamheden vrijgekomen onder het asfalt.

Bij de grondboringen is de gashoofdleiding geraakt. Deze leiding heeft geen afsluiters. Die zijn we nu aan het plaatsen. Dat gaat denk ik zo'n één à twee uur duren', vertelt een woordvoerder van de brandweer.Volgens de woordvoerder is er nauwelijks gaslucht te ruiken. 'Ik sta zo'n tien meter van de leidingbreuk af en ruik niets.' De brandweer houdt de situatie in de gaten met meetapparatuur.De weg is volledig afgesloten.