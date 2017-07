Geen angst voor nieuwe autobranden in Haagse Molenwijk

DEN HAAG - In de Haagse Molenwijk zijn ze niet bang dat er deze zomer weer auto's in brand gaan. Volgens jeugdwerk zijn er voldoende activiteiten en is het contact met de politie en de gemeente goed. Vorig jaar zomer gingen er zeker zes auto's in vlammen op.

Een vriendengroep van jongens uit de Molenwijk stak de branden aan. Ze zijn vrijdag veroordeeld door de rechter voor straffen tot maximaal vijf maanden jeugddetentie. De jongens van 15, 16 en 17 jaar zouden uit verveling auto's in brand hebben gestoken Volgens jeugdwerker Murat Dogan van Stichting Mooi is het bijna niet mogelijk dat jongeren in de Molenwijk zich vervelen: 'We organiseren zoveel dingen; zomerspektakel, voetbaltoernooien, jongerenbuurtpreventie, wekelijkse bijeenkomsten. De jongens die dit gedaan hebben, kwamen niet naar de activiteiten.'Toch slaan de politie, de gemeente en jeugdwerk de handen ineen na de branden. 'We zijn bijeenkomsten met jongeren en de politie gaan organiseren. Om elkaar beter te leren kennen, zodat er wederzijds begrip ontstaat.' En er komt een jeugdwerker bij. 'Zo kunnen we nog meer organiseren dan dat we al deden.'De brandstichters worden een voor een vrijgelaten en lopen weer rond in de wijk. 'Zij worden niet scheef aangekeken', zegt Murat Dogan. 'Ze deden mee aan de bijeenkomsten met de politie. Dat vond de politie ook hartstikke goed.' Als ze niet willen meedoen, kan jeugdwerk ze niet dwingen. 'We vragen het wel, als we ze op straat zien hangen, maar het is niet verplicht.'In de Molenwijk zijn ze niet bang voor nieuwe autobranden. 'Als ik met mensen op straat praat, is niemand bang voor nieuwe brandjes. Niemand let extra op zijn auto.' Murat Dogan gaat trots verder: 'We zijn gewoon heel goed bezig, ik kan me niet voorstellen dat het weer mis gaat.'