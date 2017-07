Dode bij bedrijfsongeluk in Leiden

Foto: AS Media

LEIDEN - Bij een bedrijfsongeluk in Leiden is een dode gevallen. Dat bevestigt de politie.

Het ongeluk gebeurde bij het bedrijf Wagemaker Natuursteen BV aan de Kenauweg in de wijk Stevenshof. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Ook de identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend.



