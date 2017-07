OM eist celstraf tegen man die bijna duizend gestolen fietsen verhandelde

Archieffoto (Foto: ANP)

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het Openbaar Ministerie wil dat een 57-jarige man uit Amsterdam vier jaar krijgt voor het verhandelen van bijna duizend gestolen fietsen. De man ging volgens het OM 'zeer bedrijfsmatig te werk' onder andere vanuit een loods in Alphen aan den Rijn.

Naast de celstraf zou de man de opbrengst van de gestolen fietsen moeten inleveren en moet de man nog twee maanden de cel in vanwege een eerder proces waarbij de man en voorwaardelijke celstraf had gekregen.



De gestolen fietsen werden in een loods opgeknapt en kregen een nieuw framenummer. De man hield bij welke framenummers hij nog veilig kon gebruiken. De man had vermoedelijk tientallen fietsen in zijn woning staan. Getuigen zagen hoe hij rondliep en foto's maakte van fietsen. Onder een valse naam plaatste hij 976 advertenties op Marktplaats.



Meerdere fietsendieven



Hoe de man aan de fietsen kwam is niet bekend. Het OM denkt dat zijn handel in ieder geval bij een of meerdere fietsendieven in Amsterdam vandaan kwam.