'Ik ben echt geen dealer man, kom op'

DEN HAAG - Sjaak is geen dealer, althans dat vindt hij zelf. Hij is dan wel betrapt toen hij wat speed gaf aan een kennis. Maar nee, hij is absoluut geen dealer. Sjaak heeft een hekel aan dealers. Hij is na een verslaving van 21 jaar, eindelijk van de coke af. Nu gebruikt hij speed. ''s ochtends en 's avonds een theelepeltje', als medicijn.





Gekleed in trainingspak wordt Sjaak de zaal binnengebracht. Zijn haar in twee vlechten, zilveren armbanden om zijn getatoeëerde handen. Hij kan niet wachten om zijn verhaal te vertellen aan de politierechter. Want dat hij nu alweer negen dagen vastzit omdat hij een drugsdealer zou zijn, daar klopt volgens hem niks van.Zo zit het wel volgens Sjaak: Hij komt net van zijn vaste dealer, in zijn tas zijn maandvoorraad amfetamine, ofwel speed, ter waarde van zo'n vijftig euro. Sjaak besluit op weg naar huis nog even langs de daklozenopvang van het Leger des Heils te gaan, om kleren op te halen. Hij doet daar zijn was, want thuis heeft hij geen wasmachine. Ze kennen Sjaak bij de opvang: 'Ik heb daar 2,5 jaar gewoond', vertelt hij de rechter.Voor de deur komt hij een oude bekende tegen. Die vraagt: 'Hebbie wat?'. Sjaak geeft de man een 'nakkie'. In de rechtszaal doet hij voor hoe hij uit een doosje wat speed op de hand van de man strooit. Ook een ander die er om vraagt, krijgt wat van Sjaak. Dan gebeurt er iets waar hij nog steeds verbaasd over is. 'Ineens word ik in de boeien geslagen'. Volgens de politie is Sjaak aan het dealen, hij ontkent. 'Ik heb hem uit goedheid wat gegeven.'Sjaak legt aan de rechter uit dat hij zijn leven heeft gebeterd. 'Ik doe nu netjes mee met de maatschappij.' Het stelen heeft hij opgegeven. Hij verdient zijn geld als kunstenaar en muzikant. Iedere avond speelt hij op Scheveningen. Daar bekostigt hij zijn speed van. Sjaak gebruikt de drugs in plaats van Ritalin, want 'daar ga je zo van zweten'.De officier van justitie is streng: Volgens de officier is de boomlange gebruiker wel degelijk een dealer. Hij heeft drugs op zak en geeft dat aan iemand anders. En, zo redeneert ze, 'geven aan iemand anders, is nou eenmaal dealen.' Ze eist daarom een celstraf van een maand, min de dagen die Sjaak al gezeten heeft.Sjaak is radeloos. Hij kijkt zijn advocaat aan: 'zeg jij nou eens wat! Ik ben het omgekeerde van wat ik vroeger was. Dit doet me zoveel pijn. Het is gewoon voor een maand medicatie'. De rechter heeft alles aangehoord. Ze heeft Sjaak een paar keer tot de orde moeten roepen omdat hij overal doorheen praat. Nu gaat ze beslissen.Dat Sjaak drugs bij zich heeft staat vast volgens de rechter. Maar heeft hij het ook gedeald? 'Het is geen dealen, dealen', zegt ze. De rechter is het eens met Sjaaks advocaat dat drugs uit een doosje verstrekken niet de manier is waarop een dealer normaal gesproken te werk gaat. 'Ik zal uw lezing volgen, ik ga u een kans geven'. Ze veroordeelt Sjaak tot 21 dagen cel waarvan 12 voorwaardelijk. Precies de tijd dat hij al vast zit.Sjaak is er maar wat blij mee: 'Dank u wel mevrouw de rechter en mevrouw de officier'. Hij zwaait nog evenals hij wordt meegenomen door de agenten van de parketpolitie.