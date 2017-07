Vader slachtoffer MH17-ramp: 'Ik denk nog elke seconde aan Elsemiek'

DEN HAAG - Het is maandag precies drie jaar geleden dat vlucht MH17 boven het oosten van Oekraïne uit de lucht werd geschoten. Voor veel nabestaanden voelt het alsof het gisteren gebeurde. Zo ook voor Hans de Borst uit Monster. Hij verloor zijn 17-jarige dochter Elsemiek. 'Mijn leven is totaal anders sinds de ramp. Ik denk nog elke seconde van de dag aan haar.'

Hans de Borst ziet erg op tegen de herdenking aankomende maandag, maar tegelijkertijd kijkt hij er ook naar uit. 'Ik zit in de organisatie van de herdenking. Daar heb ik heel veel werk aan en dat is een uitlaatklep. Het helpt bij de rouwverwerking en het voelt goed om voor Elsemiek te doen.''Je blijft elke dag met de ramp bezig, zo lopen er nog onderzoeken en weet ik dat het heel lastig zal worden om een berechting voor elkaar te krijgen. De gedachten aan haar hoef ik niet levendig te houden, want ik denk altijd aan mijn dochter. Daar heb ik geen herdenking of foto's bij nodig, maar het is ook heel fijn om samen te kunnen zijn en een mooie herdenking te houden', aldus Hans.Hans organiseert het voorlezen van de namen tijdens de herdenking. 'Het wordt een hele mooie bijeenkomst met het voorlezen van alle namen, met wat sprekers, muziek van de luchtmachtkapel en er komen ook 40 nabestaanden uit Australië over.'Bij de ramp met de MH17 op 17 juli 2014 kwamen in 298 mensen om het leven. Daarvan hadden 193 mensen de Nederlandse nationaliteit.