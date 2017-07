Gemeente Alphen aan den Rijn past software afvalpas aan om privacy

DEN HAAG - De gemeente Alphen aan den Rijn past de software van de recent ingevoerde afvalpas aan om aan de Wet op privacy te voldoen. Dat laat de gemeente weten.

Vooruitlopend op een uitspraak van de rechtbank in Arnhem heeft de gemeente met de leverancier besloten om de instellingen in de software aan te passen.Met de afvalpas wordt gecontroleerd of diegene die afwil wil storten ook wel inwoner van de gemeente Alphen aan den Rijn is. Daarmee moet afvaltoerisme en het storten van restafval van bedrijven uit andere gemeenten worden geweerd.Door de aanpassing in het systeem worden de gegevens van afvalpas gecheckt in de ondergrondse controller en direct gewist. De controller geeft zo geen gegevens per huishoudens door aan het centrale systeem. Op deze manier is het storten van afval volledig anoniem.Het blijft wel mogelijk voor de gemeente om de containers uit te lezen, zodat deze tijdig worden geleegd.