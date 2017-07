Werfpop moet zich aan protocol houden voor behoud Leidse Hout

LEIDEN - De organisatie van het festival Werfpop, dat zondag in de Leidse Hout wordt gehouden, moet zich houden aan een protocol om de goede staat van het park te bewaren. Vorig jaar liep de Leidse Hout door een ander festival, Summer Jazz, ernstige schade op. 'Wij vinden het protocol een goede zet', zegt voorzitter Jeroen van der Lippe van Werfpop.

Het protocol is door de gemeente opgesteld in samenspraak met Werfpop en twee stichtingen die zich bezig houden met het behoud van de Leidse Hout. De omwonenden, die in de stichtingen zitten, zagen met lede ogen aan dat er vorig jaar voor 23.500 euro schade werd aangericht aan het park. Dat kwam voor een deel door het slechte weer, maar vooral door het op een slechte manier afbreken van het festival. 'De grasmat was ernstig beschadigd en dus was het niet mogelijk het te herstellen door het te bemesten of wat extra te prikken', zegt Peter Floor van de stichting Leidse Hout Monumentwaardig.Het deel van de 23.500 euro schade dat door de slechte weersomstandigheden kwam, werd betaald door de gemeente. De rest van de schade kwam voor de rekening van Summer Jazz. Om dat nu te voorkomen is er door Werfpop, de gemeente en de omwonenden een protcocol opgesteld, waarvan de naleving door de laatste twee partijen in de gaten wordt gehouden. Jeroen van der Lippe van Werfpop: 'Het is vooral een kwestie van maatwerk leveren. Als je rijplaten moet gebruiken, maar een hele week laat liggen, lijdt het gras er door de weersomstandigheden toch flink onder. Dat is vorig jaar misgegaan. Wij zullen twee keer per dag overleg hebben over hoe we met het weer moeten omgaan.'Er worden zondag ongeveer 20.000 bezoekers verwacht op het gratis festival.