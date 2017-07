Kerst op Scheveningen midden in de zomer

Foto: Martijn Beekman Foto: Martijn Beekman Foto: Martijn Beekman

DEN HAAG - Een bizar tafereel vrijdagmiddag bij een strandtent op Scheveningen. Want hoewel het hartje zomer is, kregen dertig eenzame Hagenaars een kerstdiner voorgeschoteld. Een groep ondernemers wil op deze manier aandacht vragen voor eenzaamheid, ook buiten de kerstdagen.

Een volledige kerstdiner, inclusief de Kerstman, kerstvrouw en kerstversiering erbij. Dat zie je niet vaak in juli. 'Geweldig, kan mij niet gek genoeg zijn’, zegt één van de dertig eenzame uitgenodigden.



De gasten aan tafel zijn gezinnen, jongeren en kinderen maar vooral ouderen zoals de 87-jarige weduwe Dolly Renes. 'Je hebt niemand, ik kan straks thuis niet zeggen hoe leuk het hier was behalve tegen de kat. Het is niet leuk om oud te worden, alleen', zegt Dolly.



'Statement met een knipoog'



Het diner is georganiseerd door De Haagse Community tegen Eenzaamheid, een groep Haagse ondernemers. 'Met deze actie willen we met een knipoog een statement maken: laten we buiten de kerstdagen ook aandacht hebben voor mensen die eenzaam zijn', zegt Fred Beekers van de organisatie. 'Zij moeten het vaker doen’, zegt Dolly. ‘Ik vind het een geweldige dag en nu voel ik me niet alleen. Fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar’, zegt ze heel vrolijk.



Door: Redactie Correctie melden